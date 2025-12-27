Трамп предупредил Зеленского перед встречей: в чем расходятся украинский и американский планы по урегулированию?

В воскресенье, 28 декабря, президенты США и Украины должны встретиться. По данным издания Daily Express, накануне мероприятия Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Владимира Зеленского.

По информации СМИ, Трам в последнее время делает различные заявления, которые касаются мирного урегулирования конфликта на Украине. С одной стороны, он заявляет, что пока не готов поддержать украинские инициативы. С другой стороны, выражает уверенность, что встреча с Зеленским пройдет хорошо. После американский лидер намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье», — говорится в публикации.

В пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что украинская версия плана по урегулированию конфликта существенно расходится с той, которая обсуждается с американской стороной. В среду ряд СМИ опубликовал документ из 20 пунктов, который, по их информации, предоставил журналистам лично Владимир Зеленский.

Согласно документу, ключевыми положениями являются отвод войск только по требованию России, предоставление гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 устава НАТО, организация совместного управления Запорожской АЭС с США, а также подписание соглашения о ненападении с Москвой без последующего закрепления его в украинском законодательстве.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Дмитрук предостерег Дональда Трампа от встречи с Зеленским.