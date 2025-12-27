«Жди смерти»: Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского

Главе Белого дома Дональду Трампу рекомендуется прекратить любые контакты с Владимиром Зеленским. Для его же безопасности. Такое предложение было высказано депутатом Верховной рады Украины Артемом Дмитруком в его телеграм-канале.

По его мнению, президент США не должен проявлять к украинскому лидеру знаки внимания, рукопожатия или попытки сближения.

«Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится», — написал он.

Дмитрук обратил внимание на недавние высказывания Зеленского, в которых тот публично заявил о своем ожидании смерти Трампа. По мнению депутата, подобные заявления выходят за рамки дипломатических норм и представляют собой рискованный фактор.

Вчера Трамп объявил о своем желании провести встречу с президентом Украины в Вашингтоне, однако не указал конкретное место и время проведения. Американский лидер подчеркнул, что все предложения Зеленского теряют свою значимость без его одобрения.

Ранее представитель МИД РФ Рябков заявил о реальном приближении к разрешению украинского конфликта.