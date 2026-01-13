Транспортный коллапс: снежные заносы и пробки парализовали движение в Кемерове

Жители Кемерова присылают фото, сделанные утром вторника, 13 января, во время попыток добраться на работу: огромные пробки не позволяют горожанам передвигаться по улицам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Горожане прислали фото редакции Сибдепо: многокилометровые пробки парализовали движение в Кемерове. Местные жители назвали происходящее настоящим коллапсом. Главная причина замедления темпа жизни — большое количество выпавшего снега.

На снимках видно, что на некоторых участках дорога еще не очищена от снега. Обочины завалены сугробами. Городские мосты — Университетский и Кузбасский — стали местом образования самых больших пробок. Очевидцы уверены, что скорость передвижения не превышает 5-15 км/ч.

Согласно данным «Яндекс карт», особенно сложная дорожная обстановка сложилась на крупных магистралях города: проспектах Октябрьский, Ленина, Химиков, Ленинградском, Кузнецком и Советском. Помимо этого, движение было фактически парализовано на улицах Красноармейская, Волгоградская, Терешковой, Сибиряков-Гвардейцев и Автозаводской. Воспользоваться общественным транспортом в такой обстановке стало более проблематично, чем в обычные дни.

