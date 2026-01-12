Тревога в Эрмитаже: короткое замыкание в серверной потребовало срочного вмешательства МЧС

По информации ведомства, серверная, в которой произошло замыкание, находится на четвертом этаже. Ее площадь — 30 кв. м. Информацию об инциденте передали сотрудникам ведомства в понедельник, 12 января, в 6:19. Через 36 минут специалисты ликвидировали замыкание. На место происшествия прибыло пять единиц техники МЧС и 24 человека личного состава. Причины инцидента не указаны.

«Сведения о пострадавших не поступали», — указано в сообщении ведомства.

Информация об изменении в графике работы или об инциденте в официальном телеграм-канале «Государственного Эрмитажа» отсутствует. Предположительно, произведения искусства не пострадали, а культурное заведение готово к визиту гостей.

Ранее сообщалось, что в 35-градусный мороз жители хабаровского поселка остались без отопления.