Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион

С 1 сентября россияне смогут сохранить свой мобильный номер при переезде в другой регион и перейти с ним на местный тарифный план. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Для переноса номера абоненту нужно будет подать заявление через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В обращении потребуется указать сам номер и оператора связи, к которому планируется перейти.

После получения заявления оператор базы данных в течение 30 минут проверит возможность переноса. Если выполнить его нельзя, абоненту сообщат причину отказа.

При положительном решении в течение пяти минут пользователю направят уведомление о необходимости заключить новый договор на оказание услуг. Одновременно заявление передадут выбранному оператору связи.

Таким образом, при смене региона проживания абонент сможет оставить прежний номер, не сохраняя при этом тариф другого региона.