Аделия Петросян с удивлением отреагировала на публикацию о ее новой программе

Фигуристка Аделия Петросян отреагировала на публикацию известной спортивной журналистки Елены Вайцеховской о ее новой произвольной программе.

Вайцеховская сообщила, что спортсменка завершила постановку произвольной программы и в скором времени назовет имя постановщика, а также, возможно, раскроет тему программы.

«Странно видеть такие анонсы от человека, с которым я не знакома», – написала Петросян.

Трехкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр Аделия Петросян перед началом сезона неожиданно сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко. Фигуристка сообщила, что ее новая короткая программа уже готова (ее постановщиком стала Анжелика Крылова), а вот произвольная «еще в процессе».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» разобрал, почему фигуристка Елизавета Андреева покинула группу Этери Тутберидзе.