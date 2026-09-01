Экс-игрок сборной России указал на проблемы с психологией у «Зенита»

Экс-футболист отметил, что на состояние действующего чемпиона страны повлияло поражение в пятом туре РПЛ от «Спартака» (0:2).

«Их без шансов вынес «Спартак», и я думаю, что после поражения там довольно нервозная атмосфера. У меня такое внутреннее ощущение по игре, по тому, что я вижу в середине, как они открываются. Они не могут разобраться, почему так. Они выглядят действительно очень плохо. Они не понимают, в чем дело», — сказал Самедов.

Он указал на то, что «Зенит» тяжело создает моменты. Самедов считает, что проблемой не может быть то обстоятельство, что Луис Энрике и Дуглас Сантос играли на чемпионате мира и позже других присоединились к команде.

В шестом туре РПЛ «Зенит» одержал непростую победу над «Факелом» (1:0), благодаря спорному пенальти в концовке матча. На данный момент петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 12 очков.