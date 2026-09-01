Атака БПЛА ВСУ на регионы России 1 сентября 2026: 44 дрона над Ленобластью

В ночь на 1 сентября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Ленинградской области, где силы ПВО уничтожили 44 БПЛА, а в портовой зоне Усть-Луги произошло возгорание. На подлете к Москве сбиты 17 дронов, в Самарской области зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Ленинградская область: 44 сбитых БПЛА, пожар в порту Усть-Луга

Ночью 1 сентября силы ПВО в Ленинградской области уничтожили 44 украинских беспилотника. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о возгорании в портовой зоне Усть-Луги, где зафиксированы повреждения. Экстренные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется. В аэропорту Пулково вводились временные ограничения на полеты.

Москва и Московская область: 17 сбитых БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны ночью 1 сентября отразили атаку 17 беспилотников, летевших на столицу. Ранее сообщалось о 12 сбитых дронах, позднее цифра была увеличена. Два беспилотника уничтожены над подмосковной Истрой. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Самарская область: повреждения гражданских объектов

В Самарской области силы Минобороны и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о повреждениях на гражданских объектах. По предварительным данным, погибших нет. В регионе был введен режим беспилотной опасности, Росавиация приостановила полеты в аэропорту Самары.