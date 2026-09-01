Бразилец из «Динамо» обрадовался приходу в клуб новых латиноамериканцев
Полузащитник «Динамо» Бителло о новичках команды: «Ждите карнавала»
Фото: [ФК «Динамо»]
Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло в разговоре с «Матч ТВ» высказался о грядущих приобретениях клуба. В ближайшее время бело-голубые должны подписать двух вингеров, выступавших в чемпионате Бразилии.
Эквадорец Гонсало Плата из «Фламенго» и бразилец Матеус Мартинс из «Ботафого» уже прилетели в Москву для прохождения медосмотра и подписания контрактов.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на фоне этих новостей пошутил, что теперь команду можно будет называть «Динамо Рио-де-Жанейро».
«Мы все понимаем, что приходят качественные игроки. Они играли в чемпионате Бразилии и делали там разницу. Плата и Мартинс помогут «Динамо», поэтому ждите карнавала, — сказал Бителло.
После шести туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице с 10 очками. В седьмом туре бело-голубым предстоит принципиальный матч с московским «Спартаком».