Бразилец из «Динамо» обрадовался приходу в клуб новых латиноамериканцев

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло в разговоре с «Матч ТВ» высказался о грядущих приобретениях клуба. В ближайшее время бело-голубые должны подписать двух вингеров, выступавших в чемпионате Бразилии.

Эквадорец Гонсало Плата из «Фламенго» и бразилец Матеус Мартинс из «Ботафого» уже прилетели в Москву для прохождения медосмотра и подписания контрактов.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин на фоне этих новостей пошутил, что теперь команду можно будет называть «Динамо Рио-де-Жанейро».

«Мы все понимаем, что приходят качественные игроки. Они играли в чемпионате Бразилии и делали там разницу. Плата и Мартинс помогут «Динамо», поэтому ждите карнавала, — сказал Бителло.

После шести туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице с 10 очками. В седьмом туре бело-голубым предстоит принципиальный матч с московским «Спартаком».