ЦСКА покупает защитника махачкалинского «Динамо»

Правый защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи во вторник, 1 сентября, пройдет медицинский осмотр для перехода в ЦСКА, сообщил журналист Саша Тавольери.

После этого армейский клуб завершит трансфер 24-летнего алжирца. Ожидается, что Аззи подпишет четырехлетний договор с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера составит €3,25 млн плюс 10% в случае перепродажи.

Махачкалинское «Динамо» хорошо заработает на продаже Аззи. Зимой 2025 года клуб купил футболиста у «Белуиздада» за €200 тыс. В общей сложности алжирец провел за дагестанский клуб 51 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три ассиста. В нынешнем сезоне у футболиста один результативный пас в шести матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к покупке конголезского нападающего Симона Банзы из «Аль-Джазиры».