«Тревожный сигнал»: почему врач из Подмосковья советует провериться, если вы спите больше 10 часов

По словам эксперта, сон — это процесс, во время которого организм человека восстанавливается. Длительный сон может означать, что человеку требуется большее количества сна для перезагрузки из-за различных проблем. Например, сердечно-сосудистых заболеваний, развития депрессии, начальной стадии сахарного диабета.

«Таким образом, длительный сон — это не прихоть, а попытка тела справиться с уже существующей нагрузкой», — говорит Эвелина Махмудова.

В случае длительного сна эксперт рекомендует сдать общий и биохимический анализ крови, анализ на гормоны щитовидной железы и сделать ЭКГ. Важно также обеспечить для сна комфортные условия: темноту, свежий воздух, отказ от гаджетов перед сном. Желательно придерживаться определенного графика сна: засыпать и просыпаться в одно и то же время, причем не делать исключение для выходного дня. Однако если все рекомендации соблюдаются, но после 10-часового сна человек ощущает усталость, важно не игнорировать проблему.

«Золотым стандартом для взрослого человека считаются 7–9 часов сна в сутки. Это тот диапазон, который позволяет большинству людей полноценно восстановиться. Если вы систематически выходите за эти рамки — как в меньшую, так и в большую сторону — это повод прислушаться к своему организму», — поясняет Эвелина Махмудова.

