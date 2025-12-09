Утренние смены и конфликты: врач из Подмосковья вылечил пациента без единой таблетки

Врач подмосковного медицинского центра Эвелина Махмудова рассказала REGIONS, что немедикаментозные меры стабилизации давления могут привести к устойчивому улучшению здоровья. Специалист поделилась случаем из своей практики.

За помощью к Эвелине Махмудовой обратился 50-летний таксист. После конфликта на работе мужчина почувствовал недомогание: был зафиксирован резкий скачок давления до 190/95 мм рт. ст. Медик рассказала, что провела с пациентом длительную беседу. Выяснилось, что в последнее время мужчина работал с 4 утра. Вставал ночью, не высыпался. После первого приема медик не выписала никаких препаратов.

«Я отпустила пациента без назначений и с единственной рекомендацией — регулярно записывать результаты измерений давления», — поясняет Эвелина Махмудова.

По словам медика, пациент вел дневник на протяжении полугода. Параллельно прошел эхокардиографию (УЗИ сердца) и осмотр глазного дна у офтальмолога, а также начал выходить на работу в дневное время суток. С результатами вернулся к Эвелине Махмудовой. За шесть месяцев наблюдалась устойчивая норма давления. Эксперт уверена, что данный случай — пример того, как важно следить за условиями труда, полноценно высыпаться и вести здоровый образ жизни.

«Если разобраться в причинах заболевания пациентов, обращающихся на прием, все чаще можно сделать вывод: многие из них нуждаются не столько в лекарственных препаратах, сколько в улучшении условий жизни или труда», — подчеркивает Эвелина Махмудова.

Ранее врач Мухина рассказала, что избыток воды может ослабить работу желудка и приводить к аритмии.