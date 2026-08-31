Трезв и сам поехал в травмпункт: родные жителя Подмосковья после драки в тверской деревне раскрыли детали инцидента

По данным издания, для 18-летнего местного жителя выходной день закончился переломом основания черепа и госпитализацией, а для 39-летнего Дениса С. из Подмосковья — уголовным делом. 28 августа в Оленино состоялось судебное заседание, на котором фигуранту избрали меру пресечения.

«Суд закончился избранием меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — на период следствия. Суд, к сожалению, не проявил самостоятельности и вслед за следствием не придал значения предыстории в виде группового избиения подозреваемого Дениса С. толпой пьяных лиц, среди которых был и потерпевший. Ведь именно в процессе этого избиения, Денис С. смог взять балонный ключ и стал им защищать себя и свою будущую жену. Суд руководствовался лишь фактом причинения травм потерпевшему. И, к сожалению, это упрощение устроило суд больше, нежели полная и объективная картина произошедшего, его причины и истинные мотивы действий Дениса С. Постановление суда об аресте защитой обжаловано в Тверской областной суд», — отметил адвокат фигуранта в беседе с REGIONS.

Подробности слушаний и само решение суда REGIONS запросил в правоохранительных органах.

«Полицией возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Фигурант, житель Московской области, утверждает, что молодые люди кидали камнями в его машину в результате чего произошла потасовка, но этот факт не подтвердился. По предварительной версии, фигурант находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на что получил замечание от молодых людей — местных жителей. Словесная перепалка переросла в конфликт, в результате чего мужчина нанес удар гаечным ключом 18-летнему местному жителю. У пострадавшего диагностирован перелом основания черепа. Фигурант уголовного дела помещен под стражу на 2 месяца», — сообщили изданию в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Тем временем родственники задержанного поделились с изданием своей версией событий. Они настаивают на том, что Денис в момент конфликта не находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, сразу после драки он самостоятельно сел за руль и отправился в травмпункт в Балашихе, чтобы зафиксировать полученные травмы. По словам близких, это свидетельствует о его адекватном состоянии и намерении действовать в рамках закона.

Как сообщили родственники, уголовное дело в отношении Дениса С. не закрыто. Его дальнейшую судьбу будет определять следствие и суд.

Ранее сообщалось, что девушка Дениса подробно рассказала о ходе дня, когда произошел конфликт.