«Школа характера и командного духа»: как проект губернатора с 1 сентября объединит больше тысячи школьников в Луховицах

Во вторник, 1 сентября, одновременно с началом нового учебного года стартует и очередной сезон Единой школьной лиги. В Луховицах участниками нового сезона станут более тысячи школьников.

Проект, инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, обещает стать еще масштабнее, чем в прошлом сезоне. Если раньше программа включала футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы, то теперь к этим дисциплинам добавились настольный теннис и киберспорт.

Соревнования пройдут на базах девяти образовательных организаций округа Луховицы. Таким образом, проект охватывает значительную часть учеников и дает им возможность попробовать себя в разных видах спорта и интеллектуальных играх.

«У ребят будет возможность выбрать соревнование по душе и попробовать силы в том направлении, которое им ближе. Ждем захватывающих матчей и интересного соперничества», — отметил глава муниципального округа Луховицы Марк Черемисов.

Единая школьная лига — не просто спортивные турниры. Это полноценная школа характера, воспитания командного духа и здорового соперничества. Здесь школьники не только раскрывают таланты и способности, но и учатся ставить перед собой цели и добиваться их, чувствовать поддержку товарищей и уважительно относиться к соперникам.

«Лига дарит ребятам уверенность в себе, чувство причастности к большому общему делу, а округу — еще один повод гордиться юными луховичанами, их победами и достижениями», — отметил Марк Черемисов.

Проект уже зарекомендовал себя как важная часть внеучебной жизни подмосковных школьников, и новый сезон, уверены организаторы, подарит участникам множество ярких эмоций и незабываемых моментов.