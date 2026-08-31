Почти 3 тыс. рабочих мест создали в Подмосковье благодаря программе «Земля за 1 рубль»

«Сегодня на сопровождении находятся 193 инвестиционных проекта с общим объемом вложений более ₽114 млрд. Благодаря программе в регионе создано более 2,8 тыс. новых рабочих мест, а в перспективе их число вырастет еще на 12 тыс.», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В числе получателей меры поддержки — компания «Ялка», которая переехала в Балашиху из Москвы в 2024 году. Сейчас компания достраивает два производственных корпуса и административное здание на территории индустриального парка «Демидов». Параллельно на участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль», реализует второй проект. Объем инвестиций составляет ₽209 млн. С вводом комплекса в округе появится 50 новых рабочих мест.

Программа стартовала в Подмосковье в 2022 году и действовала до 1 января 2025 года. Сейчас предприниматели активно выступают за ее возобновление. В частности, такое предложение было озвучено в рамках круглого стола на заводе «ГалВент» в Балашихе.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.