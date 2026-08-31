Новые правила с 1 сентября: Минтруд кардинально изменил обязанности врачей скорой помощи
Минтруд окончательно утвердил новый профстандарт для врачей скорой помощи
С 1 сентября начинает действовать обновленный профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи», утвержденный приказом Минтруда № 634н. Документ, рассчитанный до 2032 года, существенно расширяет полномочия медиков выездных бригад в вопросах медицинской сортировки на месте ЧС, самостоятельного выбора стационара и применения высокотехнологичной догоспитальной диагностики. Об этом сообщает Ъ.
Ключевые изменения и новые обязанности медиков
Новый профстандарт меняет подход к работе выездных бригад скорой помощи:
- Медицинская сортировка на месте ЧС: Врач обязан организовывать сортировочную площадку и «эвакуационную петлю», определять очередность оказания помощи пострадавшим, а также координировать действия медиков с МЧС, полицией и другими службами при катастрофах и массовых вызовах.
- Обоснованная маршрутизация: Отменяется формальный принцип транспортировки в «ближайшую дежурную больницу». Врач скорой помощи теперь обязан самостоятельно обосновывать выбор стационара с учетом профиля патологии, тяжести состояния больного и загруженности приемных отделений.
- Расширенная догоспитальная диагностика: В обязанности официально включены проведение портативного УЗИ (на свободную жидкость и пневмоторакс), расшифровка ЭКГ, экспресс-тесты на маркеры инфаркта, глюкозу и кетоновые тела, а также пикфлоуметрия, капнометрия и непрерывный мониторинг жизненных показателей.