Конец августа и начало сентября для тыквы — как финишная прямая для бегуна. Именно в этот период решается, каким будет урожай: сладким, плотным и пригодным для длительного хранения или водянистым и безвкусным. От того, как огородник ухаживает за грядками в эти недели, зависит не только размер плодов, но и их вкусовые качества. О том, как правильно провести последние недели перед уборкой, чтобы тыква получилась на славу, REGIONS рассказал агроном из Подмосковья Леонид Суровцев.

Полив: чем меньше, тем слаще

В летние месяцы тыква активно поглощала влагу, однако с конца августа режим полива меняется кардинально. Как пояснил агроном, избыток воды делает мякоть рыхлой, снижает содержание сахаров и сокращает срок хранения плодов. За две-три недели до сбора урожая полив полностью прекращают. Это ключевой момент в выращивании: без воды кожица начинает грубеть и словно запечатывает внутри все соки. Тыква перестает увеличиваться в размерах, но начинает активно созревать.

«Когда растение начинает испытывать жажду, оно перестает наращивать массу и начинает активно перерабатывать углеводы в сладость. Это как у людей — в трудные времена проявляется характер», — говорит Леонид Суровцев.

Подкормка: время калия

В августе тыква уже не нуждается в азоте. Если подкормить растение органикой или мочевиной, куст направит все силы на образование новых побегов и листьев, забыв о плодах. По словам агронома, вместо азота растению требуется калий — именно этот элемент отвечает за сахаристость, плотность мякоти и способность храниться до весны. Фосфор также важен: он укрепляет корневую систему и ускоряет вызревание плодов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Однако Суровцев обратил внимание на одну тонкость: тыква не любит, когда удобрения вносят в сухую землю. Подкормку необходимо давать только по влажной почве, в канавки, прорытые на расстоянии 30–40 см от стебля. Если залить раствор прямо под корень, можно обжечь корневую систему, и тогда все усилия окажутся напрасными. Агроном рекомендует использовать зольный настой: стакан золы на 10 л воды, настоять в течение суток и полить по литру-полтора под каждый куст. Это и калий, и кальций, и микроэлементы в одном ведре, подчеркнул специалист.

Обрезка лишнего: отсекаем все, что тянет силы

В конце лета тыква продолжает выбрасывать новые цветы и побеги, словно не осознавая, что времени до холодов почти не осталось. Эти образования, по мнению агронома, можно назвать паразитами — они отнимают энергию у уже сформировавшихся плодов, но сами не успевают вызреть до наступления заморозков. Поэтому их удаляют без сожаления. На каждом кусте оставляют 2–3 плода на крупноплодных сортах и 4–5 — на порционных. Плети укорачивают через 3–4 листа после крайней тыквы. Если этого не сделать, осенью можно получить множество мелких и невкусных плодов вместо двух-трех настоящих королей грядки, предупредил специалист.

«Тыква — как амбициозный человек: она хочет успеть все, но сил не хватает. Помогите ей сосредоточиться на главном. Удалите лишние завязи и побеги, и она отблагодарит вас крупными, сладкими плодами», — советует агроном.

Как определить готовность тыквы к уборке

Агроном назвал три главных признака спелости тыквы.

Самый надежный — плодоножка. Если она стала сухой и твердой, как пробка, — тыква созрела.

Второй признак — кожура. Надавите ногтем: если не остается следа, тыква готова к уборке.

Третий — звук при постукивании: спелая тыква издает глухой звук, как у зрелого арбуза, пояснил Суровцев.

В Подмосковье основную уборку урожая проводят во второй половине сентября, однако важно успеть до первых заморозков. Даже легкий минус может повредить кору, и тогда храниться тыква будет плохо. Если холода приходят раньше, а плоды еще не созрели, агроном советует снять их недозревшими и дать дойти в доме. В этом случае они потеряют в сладости, но сохранят способность к длительному хранению.

«Лучше снять чуть раньше, чем опоздать. Заморозки тыква не прощает», — завершает Леонид Суровцев.

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