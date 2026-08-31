«Артхаусный детектив» в Коломне: неизвестные похитили скульптуру из музея прямо под окнами жилых домов

В ночь на 20 августа во дворике музея-резиденции «Арткоммуналка» в Коломне произошло происшествие, сообщил REGIONS.

По данным издания, неизвестные, чьих лиц не скрывает видеозапись, сделанная очевидцами, похитили ключевые элементы ландшафтно-исторической композиции художницы Елены Скрипкиной. Как сообщили сотрудники музея, инцидент случился прямо под окнами жилых домов.

«Арткоммуналка не спит ни днем, ни ночью. Новинка 2026 года: блокбастер „Цветы исчезают в полночь“. Кажется, мы знаем, что такое настоящая любовь к современному искусству. Иногда она настолько сильна, что человеку становится мало просто смотреть на произведение: хочется быть рядом с ним всегда», — с юмором отреагировали на происшествие в музее.

По информации издания, происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые местными жителями. Соседи оперативно передали музею запись, на которой хорошо видны предполагаемые похитители. Администрация «Арткоммуналки» обратилась к героям этой истории в своих соцсетях в надежде вернуть утраченное.

«Очень просим героев этого блокбастера вернуть похищенные ценности. Добровольное возвращение избавит нас от необходимости обращаться в правоохранительные органы», — пишут в музейном сообществе.

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