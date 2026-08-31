Десятилетия поисков позади: почему 10% людей страдают от мышечных болей при приеме статинов
JCI: ученые выяснили причину мышечных болей от статинов
Американские исследователи из Колумбийского университета и Университета Рочестера раскрыли механизм, вызывающий мышечные боли, слабость и судороги примерно у 10% пациентов, принимающих статины для снижения уровня холестерина. Выяснилось, что препараты могут удерживать открытыми кальциевые каналы в мышечных клетках, приводя к повреждению тканей. Об этом сообщает научное издание Journal of Clinical Investigation.
Подробности открытия и путь к решению проблемы
С помощью криоэлектронной микроскопии на мышах ученые детально изучили влияние симвастатина на мышечные белки:
- Взаимодействие с RyR1: Статины могут связываться с рианодиновым рецептором 1 (RyR1) — белком, который отвечает за поступление ионов кальция, необходимых для сокращения мышц.
- Причина болей: Препарат удерживает кальциевые каналы открытыми. Избыточная утечка кальция напрямую повреждает мышечную ткань и активирует разрушающие ее ферменты, что вызывает судороги и потерю силы.
- Группы риска: Особую опасность статины представляют для людей с мутациями RyR1 — у них возможна злокачественная гипертермия, ухудшение дыхания из-за слабеющей диафрагмы и рабдомиолиз (разрушение мышц, ведущее к почечной недостаточности).
- Перспективы лечения: Исследователи протестировали на мышах экспериментальные средства, закрывающие кальциевые каналы, что полностью предотвратило мышечную слабость. В будущем планируется разработка нового поколения статинов, не взаимодействующих с RyR1.