Миллионы авто под отзыв: почему регуляторы объявили войну скрытым дверным ручкам
Автовзгляд: автопроизводители отзывают 4,3 млн машин из-за опасных ручек
Китайские, европейские и американские автопроизводители, включая Tesla и Xiaomi, начали отозывать миллионы автомобилей из-за опасности скрытых электронных дверных ручек. Поводом для масштабной кампании и пересмотра мировых стандартов безопасности стали жесткие решения регуляторов, запрещающие эксплуатацию ручек без механического дублирования. Об этом сообщает автомобильное издание Автовзгляд.
Причины отзыва и будущее электронных ручек
Эксперты авторынка считают, что эпоха полностью электронных потайных ручек подходит к концу из-за угроз безопасности при ДТП и сбоях питания:
- Масштабные отзывы: В Китае автоконцерны уже объявили об отзыве порядка 4,3 млн машин после обновления ПО и предупреждений от регуляторов.
- Запреты и стандарты: Минпром КНР с 2027 года официально запрещает установку электронных ручек без дублирующих механических устройств. Аналогичные стандарты безопасности сейчас разрабатываются в Европе и США.
- Переход на новые конструкции: В новых поколениях китайских автомобилей производители массово отказываются от потайных элементов в пользу полускрытых или привычных механических систем.
- Перспективы технологии: По мнению экспертов, полностью скрытые ручки останутся лишь в премиальном сегменте и на спортивных авто, где они критически важны для аэродинамики и дизайна.