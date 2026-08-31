Миллионы авто под отзыв: почему регуляторы объявили войну скрытым дверным ручкам

Эксперты авторынка считают, что эпоха полностью электронных потайных ручек подходит к концу из-за угроз безопасности при ДТП и сбоях питания:

Масштабные отзывы: В Китае автоконцерны уже объявили об отзыве порядка 4,3 млн машин после обновления ПО и предупреждений от регуляторов.

Запреты и стандарты: Минпром КНР с 2027 года официально запрещает установку электронных ручек без дублирующих механических устройств. Аналогичные стандарты безопасности сейчас разрабатываются в Европе и США.

Переход на новые конструкции: В новых поколениях китайских автомобилей производители массово отказываются от потайных элементов в пользу полускрытых или привычных механических систем.