«Нет, точно, 100% нет!»: Илья Авербух опроверг слухи о беременности Лизы Арзамасовой

52-летний чемпион Европы по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал слухи о третьей беременности своей жены, 31-летней актрисы Лизы Арзамасовой, которые активно обсуждаются в социальных сетях, передает «СтарХит».

Поводом для догадок стали фотографии с семейного торжества, где Илья и Лиза отмечали два важных события — пятилетие сына и двухлетие дочери. На одном из снимков звезда «Папиных дочек» была в свободном платье оливкового цвета. Поклонники разглядели на снимках округлившийся живот актрисы.

Внимание подписчиков также привлекли кадры, на которых фигурист бережно обнимает супругу за плечи. Однако сам Авербух категорически опроверг все домыслы. На вопрос журналистов он коротко и уверенно ответил: «Нет, точно, 100% нет!»

У Авербуха также есть сын от бывшей жены — фигуристки Ирины Лобачевой. Пара развелась в 2007 году. Брак с Арзамасовой спортсмен заключил в 2020 году.

Ранее стало известно, во сколько обошелся отдых Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха в Черногории.