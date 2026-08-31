«Нас могли перепутать»: версия девушки задержанного жителя Подмосковья о драке в День деревни Тверской области

Празднование Дня деревни в Козлах Оленинского муниципального округа Тверской области обернулось трагедией. Для 18-летнего местного жителя выходной день закончился переломом основания черепа и госпитализацией, а для 39-летнего Дениса С. из Подмосковья — уголовным делом и двухмесячным арестом, сообщил REGIONS.

Как сообщили REGIONS в пресс-службе УМВД России по Тверской области, фигурант заключен под стражу на два месяца. Корреспондент издания попытался разобраться в инциденте, однако версии событий, произошедших 16 августа в деревне Козлы, кардинально расходятся.

Девушка задержанного Ольга в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала, что в выходные они с Денисом приехали в Тверскую область к ее матери, чтобы помочь по хозяйству. В воскресенье в Козлах как раз отмечали День деревни.

По словам Ольги, конфликт мог произойти из-за ошибки: она не исключает, что их с кем-то перепутали, поскольку незадолго до этого в деревне уже случилась другая драка. Также женщина предположила, что местная молодежь могла агрессивно отреагировать на появление неродного автомобиля — «Газели» Дениса, которую в деревне не знают. Однако почему трое парней, всем около 20 лет, стали кидаться камнями, Ольга объяснить не смогла.

«Мы проезжали мимо площади, на которой находилась молодежь. Они начали кидать камнями в машину („Газель“, — прим. ред.). Денис развернулся, в него еще раз кинули камнями, он сделал круг, и мы уже поехали в сторону дома. Остановились, подлетела толпа, начали вытаскивать его из машины, избивать. Во время защиты себя он одного из нападавших ударил ключом по голове. Тот оказался в больнице с переломом черепа, как говорят», — рассказала Ольга.

Спутнику девушки, которому уже 39 лет, противостояли трое молодых людей.

«Мы не вышли, его вытащили. Открыли дверь, вытащили за грудки, начали избивать. Кричали что-то непонятное. Они были в алкогольном опьянении, озверевшие. После растащили. Я Дениса отправила домой. Вся эта молодежь потом кричала: „Мы сейчас придем, сожжем ваш дом, вас всех убьем, машину вашу сожжем“. Приехала полиция, никого не задержали. Того, кто получил удар по голове, отец отвез в больницу, а его сестра вызвала полицию. Мы тоже позвонили в полицию, потому что был факт нападения, и этот факт почему-то в суде не фигурирует», — заявила она.

По данным издания, в Железнодорожном (микрорайон Балашихи) у Дениса медики зафиксировали гематому на голове, ушиб спины и грудной клетки. Никакие документы на руки паре не выдали, направив заключение напрямую в полицию Балашихи, отметила Ольга.

«Адвокат обратил на это внимание. В суде сказал, почему в деле нет, что у Дениса были побои, что он обращался к сотрудникам полиции. Следователь замялась, сказала, что она только вчера об этом узнала, что это дело еще у участкового», — рассказала девушка.

После случившегося она попыталась связаться с матерью пострадавшего 18-летнего парня, однако конструктивного разговора, по ее мнению, не получилось.

«Я звонила в понедельник матери этого парня. Говорила: „Извиняемся, что по лбу получил, но за дело, потому что напали первые“. На что мне сказали: „Дело уже идет дальше“. Начали говорить всякие гадости: „Бог покарает, накажет“», — вспоминает Ольга.

Позднее Денису поступил звонок от правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять сотрудники полиции, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

«Ему позвонили 26 августа. Он приехал, подал объяснение. Приехали, нас отправили к следователю и все», — рассказала жительница Подмосковья.

Ранее сообщалось, что забытая страница в соцсети обернулась для жителя Подмосковья судом.