Народных дружинников, которые помогают обеспечивать безопасность, наградили в Подмосковье

В Подмосковье вручили награды народным дружинникам, которые помогают обеспечивать безопасность. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Торжественная церемония прошла в Доме Правительства Московской области. В ней приняли участие руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев и начальник 4-го отдела УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Юрий Сорокин.

Жительница Балашихи Светлана Финашкина получила Знак «За доблесть и мужество» за помощь при задержании особо опасного преступника. Командиры народной дружины Долгопрудного, Люберец, Солнечногорска и Мытищ получили Благодарность губернатора Подмосковья за помощь правоохранителям в поддержании общественного порядка.

Также награды получили народные дружины Подольска, Мытищ, Щелково, Солнечногорска, Красногорска и Раменского.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды руководителям лучших школ региона.