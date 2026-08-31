Юрист Курбаков раскрыл сроки выплаты многомиллионного штрафа, наложенного судом на Лерчек

Юрист Иван Курбаков разъяснил, как блогер Валерия Чекалина (более известная как Лерчек) должна будет выплачивать штраф, назначенный судом. В беседе с РИА Новости он напомнил , что сумма штрафа составляет ₽763,5 млн. По его словам, выплатить ее необходимо в течение 60 дней с момента вступления приговора в силу.

Как отметил юрист, у Лерчек есть возможность ходатайствовать о рассрочке платежа. Если суд удовлетворит такое заявление, срок выплаты можно будет растянуть до пяти лет. Однако для этого необходимо подать соответствующее ходатайство, которое будет рассматривать судья, подчеркнул Курбаков.

Напомним, в июле московский суд приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно за незаконный вывод денег в ОАЭ с использованием подложных документов. Кроме того, блогеру назначили штраф и запретили администрировать сайты в течение трех лет.

По данным следствия, блогер и ее партнеры, в том числе бывший муж Артем Чекалин, который уже отбывает наказание в тюрьме, вывели за рубеж около ₽251 млн.

Ранее возлюбленный онкобольной Валерии Чекалиной выложил в Сеть новое видео из больницы, где проходит лечение блогер.