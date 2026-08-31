Мать Таисии Повалий получила тяжелую травму

61-летняя певица Таисия Повалий рассказала о травме, которую получила ее пожилая мать, передает «Газета.Ru». В своих соцсетях певица сообщила, что 84-летняя Нина Даниловна упала и сломала руку — перелом оказался со смещением.

Артистка призналась, что именно эта ситуации повлияла на активность в блоге: из-за ухода за матерью у Повалий не было возможности общаться с фанатами. Сейчас, по словам певицы, мама проходит полное восстановление.

«Спасибо Господу, спасибо докторам. Мамочка уже восстанавливается, косточки приживаются, срастаются. Все хорошо у нас», — отметила Таисия.

Напомним, в 2026 году Повалий рассказала о сложной истории спасения матери. В эфире шоу «Секрет на миллион» певица поделилась, как вывозила Нину Даниловну с Украины после начала специальной военной операции (СВО). Путь пролегал через Западную Украину до границы с Белоруссией, а за помощь пришлось платить специальным людям.

В мае 2024 года Повалий получила российское гражданство и впервые проголосовала на президентских выборах. В 2026 году украинский суд приговорил артистку к 12 годам тюрьмы, признав ее виновной в «коллаборационной деятельности и поддержке СВО».

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