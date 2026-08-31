Спасатели Подмосковья провели противопожарные рейды в четырех округах Подмосковья

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды в Ступине, Серпухове, Кашире и Серебряных Прудах. В их рамках жителям рассказали о правилах пожарной безопасности в осенний период.

«Снижение температуры воздуха заставляет людей активнее использовать обогреватели и печи, а это всегда повышает риск пожаров», — отметил первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк.

Жителей призвали проверить электропроводку в доме и заменить поврежденные участки. Им напомнили, что нельзя включать в одну розетку несколько мощных приборов и использовать самодельные обогреватели.

При использовании печи важно заранее прочистить дымоходы, заделать трещины в кладке и проверить тягу. Также рекомендуется установить в комнатах автономные дымовые пожарные извещатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что объекты теплоснабжения в регионе должны получить паспорта готовности к зиме до 15 сентября.