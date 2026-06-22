Три минуты до миллиона: турист из Атланты сорвал один из крупнейших джекпотов в Лас-Вегасе

Посетитель казино Westgate Las Vegas Resort & Casino, прибывший в Лас-Вегас из Атланты, сумел превратить скромную сумму в целое состояние, сообщила Lenta.ru.

Мужчина поставил всего $5 (примерно 367 руб.) и выиграл $10 млн, что превышает 734 млн руб. Об этом проинформировал портал People со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте игорного заведения.

Как уточняется в материале, счастливый игрок оказался в казино утром во вторник, 16 июня. Всего три минуты, проведенные за игровым автоматом, принесли ему колоссальный выигрыш. Радость от победы мужчина разделил с присутствовавшими гостями и персоналом заведения.

Отмечается, что джекпот с такой внушительной суммой входит в число крупнейших в истории этого казино.

«Лас-Вегас славится незабываемыми моментами, и нет ничего более запоминающегося, чем превратить ставку в $5 в более чем $10 млн», — заявила президент и генеральный менеджер отеля.

Ранее сообщалось, что женщина лишилась выигрыша на 13 млн из-за трусости.