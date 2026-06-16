Женщина лишилась выигрыша на 13 млн из-за трусости: соседи-предатели украли лотерейный билет и сожгли его

Кошмар тайской пенсионерки: она купила три лотерейных билета, один выиграл 13 миллионов рублей, а соседи украли его и сожгли, испугавшись разоблачения. Женщина доверилась подруге, а та спрятала билет, а ее муж признался в краже, когда уже было поздно. Теперь победительница лотереи не знает, получит ли свои деньги. Об этом сообщает Mothership.

54-летняя Саян из провинции Сукхотхай купила три лотерейных билета. Она зашла к соседке Вэу, чтобы проверить их. Один из билетов оказался выигрышным на шесть миллионов батов (13,3 миллиона рублей). Вэу предложила оставить билеты у себя на ночь для безопасности. На следующий день соседка заявила, что ошиблась, ни один билет не выиграл, и она их выбросила. Саян не поверила и проверила мусорный бак — там нашлись только два билета.

Тайка обратилась в полицию. Вэу и ее мужа Дате вызвали на допрос. Они отрицали кражу и разрешили обыскать дом. Однако 11 июня Дате признался: он забрал выигрышный билет и сжег его, когда Саян обратилась в полицию. Мужчина считал, что соседка слишком робкая и не станет писать заявление. Вэу заявила, что спрятала билет, но не знала, что его нашел муж. Саян сказала, что очень огорчилась, узнав, что билет украли люди, которых она считала друзьями. Ни организаторы лотереи, ни полиция пока не ответили, сможет ли женщина получить выигрыш.

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