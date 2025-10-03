«Три опасных эпизода по дороге»: гуманитарный конвой из Подмосковья попал под обстрел

По информации издания, волонтеры Сергей Игнатьев и Михаил Сауков поделились в соцсетях кадрами. Общественные деятели подробно рассказали, что им пришлось пережить.

«Случилось три опасных эпизода по дороге на передовую. Ехали под огнем. Часть нашей колонны шла в сторону Авдеевки. Казалось бы, обычный путь, но прямо на дороге — прилет. Каждый метр пути здесь мог обернуться смертельной опасностью. Авдеевка ночью — это не тишина. ПВО, артиллерия, дроны — огни и звуки, которые не дают уснуть до самого рассвета. На одном из видео слышно, как над городом всю ночь идет бой — сбивают дроны, звучат взрывы, небо расчерчивают трассеры», — рассказали павловопосадцы.

Администрация Павлово-Посадского городского округа и неравнодушные жители поблагодарили волонтеров за то, что они стойко преодолевают все трудности ради оказания помощи военнослужащим РФ. Слова благодарности прозвучали и в адрес участников спецоперации, которые ежедневно выполняют боевые задачи ради достижения мира.

По данным издания, в ходе гумпоездки никто не пострадал. Очевидцы признались, что в какой-то момент у них возникло ощущение, что выбраться из огня они не смогут. Дело в том, что на подъезде к Авдеевке прилетела кассетная боеприпасная часть, после чего начался пожар. В тот день в регионе наблюдался сильный ветер. Возле дороги — сухая трава.

«Ребята до последнего пытались спасти оборудование — Starlink, который так нужен на передовой. Но в какой-то момент пламя пошло так быстро, что самим пришлось бросить все и спасаться. Секунды решали все. В какой-то момент подумали, что уже не выберемся», — добавили очевидцы.

