Строители обнаружили в Подмосковье гранату времен Великой Отечественной войны

В администрации округа пояснили, что специалисты выполняли работы по прокладке водопропускной трубы с бетонными оголовками. На дороге в указанных населенных пунктах образовался провал. Во время подготовительного этапа работ была выявлена опасная находка.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, полиции и пожарные. В настоящее время на участке работают специализированные службы, ожидается прибытие группы разминирования для безопасной ликвидации боеприпаса», — добавили в администрации муниципалитета.

По данным издания, вблизи обнаружения гранаты было решено перекрыть движение автомобилей. В настоящее время территория ограждена. Принятые меры позволят обеспечить безопасность местных жителей. С 20:00 3 октября до 20:00 10 октября проезд будет закрыт на нескольких участках: от деревни Лукино, от границы административного округа по улице Флотская до кладбища и от деревни Куприяниха до кладбища. Жителей просят учитывать информацию при составлении маршрутов передвижения.

По информации издания, на участке дороги работают представители экстренных служб. После завершения разминирования коммунальщики продолжат укладывать новую трубу.

