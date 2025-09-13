Три района Ростовской области оказались под прицелом дронов

По информации врио губернатора, перехвачены и уничтожены дроны над тремя районами региона — Миллеровском, Морозовском и Чертковском. На места происшествий выезжали представители экстренных служб, задача которых при необходимости своевременно оказать помощь мирных жителям, зафиксировать следы разрушений. По предварительной информации, инфраструктура регина не пострадала. Данные могут обновить по итогам проверок сотрудников экстренных служб.

«Никто из людей не пострадал», — написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации телеграм-канала Минобороны РФ, в период с 21.00 до 23.00 мск в субботу, 12 сентября, дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, которые намеревались атаковать Смоленскую и Воронежскую область. На данный момент ведомство не опубликовало утренний отчет, подготовленный по итогам прошедшей ночи.

Ранее сообщалось, что в ООН заявление о причастности России к БПЛА в Польше поддержали всего 46 стран из 193.