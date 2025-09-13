В ООН заявление о причастности России к БПЛА в Польше поддержали всего 46 стран из 193

Заявление о возможной причастности России к инциденту с беспилотниками, вторгшимися в воздушное пространство Польши, получило поддержку лишь от 46 стран-членов ООН из 193. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные голосования.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий озвучил соответствующее заявление на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

К упомянутому заявлению, помимо делегации Евросоюза, также присоединились США, Грузия, Япония, Канада, Украина и Южная Корея.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь отметил, что нагнетание напряженности вокруг Польши выгодно сторонникам войны в Европе.

Ранее сообщалось, что Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО для усиления границы после инцидента с беспилотниками.