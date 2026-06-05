«Целься в Димку!»: в Балашихе подростки развлекались стрельбой по детям из ПУ-2
REGIONS: в Балашихе требуют проверить подростков, стрелявших из ПУ-2 по детям
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Балашихе компания подростков вынесла на детскую спортивную площадку стартовый пистолет ПУ-2 и принялась прицельно стрелять по игравшим в мяч детям. Очевидцы сняли происходящее на видео. Подростки вслух выбирали очередную жертву: «Давай в Кирю! Или лучше в Димку?» К счастью, никто не пострадал, но подписчики местного канала требуют вмешательства полиции, пишет REGIONS.
Как сообщает канал «Балашиха Рулит!», в руках у несовершеннолетних оказался стартовый пистолет ПУ-2. Обычно охотники используют его для подачи звуковых сигналов или отпугивания диких животных. Подростки же заняли позицию у края площадки и начали по очереди наводить оружие на ребят, фиксируя все на камеру.
После первого выстрела дети разбежались. На этом запись обрывается.
Что говорит закон
Юрист Гульназ Измайлова пояснила REGIONS: устройство продается без лицензии, но его применение против людей строго наказуемо. Если подростку от 14 до 16 лет, его действия могут квалифицировать как хулиганство с использованием предмета в качестве оружия (статья 213 УК РФ). Санкция — вплоть до реального лишения свободы.
Если бы кто-то пострадал, добавились бы статьи о причинении вреда здоровью (111, 112 или 115 УК РФ). Даже без жертв юрист советует добиваться привлечения стрелков к ответственности.
Главный вопрос: откуда пистолет?
Измайлова обращает внимание: закон не требует хранить сигнальные пусковые устройства в сейфе. Но здравый смысл диктует обратное. Любые предметы, способные причинить вред, должны быть недоступны детям. Вся ответственность за это лежит на совершеннолетнем владельце пистолета.