«Целься в Димку!»: в Балашихе подростки развлекались стрельбой по детям из ПУ-2

В Балашихе компания подростков вынесла на детскую спортивную площадку стартовый пистолет ПУ-2 и принялась прицельно стрелять по игравшим в мяч детям. Очевидцы сняли происходящее на видео. Подростки вслух выбирали очередную жертву: «Давай в Кирю! Или лучше в Димку?» К счастью, никто не пострадал, но подписчики местного канала требуют вмешательства полиции, пишет REGIONS .

Как сообщает канал «Балашиха Рулит!», в руках у несовершеннолетних оказался стартовый пистолет ПУ-2. Обычно охотники используют его для подачи звуковых сигналов или отпугивания диких животных. Подростки же заняли позицию у края площадки и начали по очереди наводить оружие на ребят, фиксируя все на камеру.

После первого выстрела дети разбежались. На этом запись обрывается.

Что говорит закон

Юрист Гульназ Измайлова пояснила REGIONS: устройство продается без лицензии, но его применение против людей строго наказуемо. Если подростку от 14 до 16 лет, его действия могут квалифицировать как хулиганство с использованием предмета в качестве оружия (статья 213 УК РФ). Санкция — вплоть до реального лишения свободы.

Если бы кто-то пострадал, добавились бы статьи о причинении вреда здоровью (111, 112 или 115 УК РФ). Даже без жертв юрист советует добиваться привлечения стрелков к ответственности.

Главный вопрос: откуда пистолет?

Измайлова обращает внимание: закон не требует хранить сигнальные пусковые устройства в сейфе. Но здравый смысл диктует обратное. Любые предметы, способные причинить вред, должны быть недоступны детям. Вся ответственность за это лежит на совершеннолетнем владельце пистолета.