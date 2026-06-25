РПЛ опубликовала календарь нового сезона: самый непростой старт у «Спартака»

В первом туре все московские команды сыграют в столице. «Спартак» примет «Родину», «Динамо» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Балтику», «Локомотив» — «Ахмат». Чемпион страны «Зенит» начнет чемпионат в Самаре с «Акроном», серебряный призер «Краснодар» отправится в Казань в гости к «Рубину». Также в первом туре пройдут матчи «Оренбург» — «Ростов» и «Факел» — «Динамо» (Махачкала).

На старте сезона самый непростой календарь среди фаворитов турнира, пожалуй, у «Спартака». Красно-белых ждет жаркий август. Во втором туре они отправятся в гости к неуступчивому «Ахмату», в третьем и пятом турах сыграют дома с «Краснодаром» и «Зенитом», а между этими играми москвичи еще отправятся в Калининград на встречу с «Балтикой», которой они проиграли оба матча минувшего сезона.

Ранее стали известны итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России.