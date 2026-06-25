Супруга Неймара не считает себя «трофейной женой»

«Люди думают, что мы «трофейные жены», которые сидят дома и не работают. Я отвечаю: подождите минутку, у меня есть свое дело, я плачу своей команде, выплачиваю зарплаты. Сама зарабатываю и самостоятельно оплачиваю счета», — сказала Бруна.

Неймар сыграл на своем четвертом чемпионате мира, сравнявшись по этому показателю с Пеле, Кафу и Джалму Сантосом. 34-летний нападающий вышел на замену в матче с Шотландией (3:0) на 76-й минуте. После игры футболист попал в объятия своей супруги и детей.

Комментатор Тимур Журавель скептически оценил роль Неймара в команде Карло Анчелотти. Журналист считает, что ветерана пригласили в сборную только из-за любви к нему бразильских болельщиков.