По информации издания, малыш самостоятельно покинул двор частного дома. Его мама, обнаружив пропажу, незамедлительно обратилась в дежурную часть местного отдела полиции. Сигнал о пропаже ребенка поступил в экстренные службы. Поиски стартовали в считанные минуты. К розыску подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные.

По данным издания, ориентировка с особыми приметами малыша была оперативно передана всем патрульным экипажам и наружным нарядам полиции. Кроме того, к поискам присоединились неравнодушные жители поселка и добровольцы. Благодаря слаженным действиям всех участников операции, ребенка удалось обнаружить менее чем через час на территории АЗС. Предварительная проверка показала, что в отношении мальчика не совершалось противоправных действий.

В настоящий момент полицейские проводят необходимые проверочные мероприятия, опрашивают родственников и соседей, чтобы установить полные обстоятельства произошедшего. Семья ребенка находится на контроле у сотрудников органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе завершились поиски пропавшей девочки.