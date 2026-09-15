Риелторы купили сиротам жилье после пожара: Бастрыкин поручил доложить о расследовании

Центральный аппарат Следственного комитета сообщил о возбуждении уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав детей-сирот в Прокопьевске. Расследованием занимается региональное управление СК по Кемеровской области — Кузбассу, сообщил VSE42.RU .

Предварительная картина такова: двух девочек и мальчика выселили из аварийного дома, однако новое жилье оказалось немногим лучше прежнего. Вместо благоустроенной квартиры риелторы оформили на детей помещение, в котором ранее бушевал пожар. Для проживания оно абсолютно непригодно.

В региональных соцсетях уже распространяется видеозапись, снятая внутри этой квартиры. Ремонта в ней явно не делали: стены черны от копоти, обои местами сорваны. Обитать в подобных условиях, тем более несовершеннолетним, попросту нельзя.

«Мы попали под снос и нам выделили деньги, чтоб мы купили жилье себе. Нам риэлторы купили вот это вот жилье», — комментирует видеозапись одна из девочек.

На ситуацию отреагировал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он дал поручение руководителю кузбасского управления подготовить доклад о том, как продвигается расследование уголовного дела, а также о доводах, изложенных в публикации.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года социальные карты оформили около 100 тыс. новых льготников.