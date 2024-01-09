У жителей Подмосковья есть чуть меньше недели для участия в голосовании за очистку прудов

Менее недели осталось до завершения голосования жителей за очистку водоемов по программе «100 прудов и озер». На сегодняшний день в опросе приняли участие уже более 18 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Напоминаем, что данная губернаторская программа реализуется в регионе уже четвертый год, и за это время было очищено около семисот гектаров подмосковных прудов, озер и мелководных водохранилищ. В нынешнем году на голосование представлены почти шестьдесят водоемов в 21 муниципалитете.

При этом самыми большими темпами голосование идет в городских округах Истра, Одинцовском и Ступино. На сегодняшний день абсолютным лидером является пруд в городе Дедовск городского округа Истра, за который проголосовало свыше трех с половиной тысяч человек, на втором месте — озеро Святое в Егорьевске, а на третьем — пруд на реке Муравка в деревне Бунятино Дмитровского округа.