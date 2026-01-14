От 13,5 до 42,5 тыс. рублей: утвержден прожиточный минимум пенсионера на 2026 год

Утверждена величина прожиточного минимума пенсионера в России на 2026 год. В интервью «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин подчеркнул , что в разных регионах цифры разнятся.

В целом, отметил эксперт, по стране он составит 16 288 руб. Так, самое низкое значение установлено в Липецкой и Тамбовской областях — 13 518 руб., а самое высокое — в Чукотском автономном округе, где прожиточный минимум пенсионера достигнет 42 511 руб.

Для сравнения, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по РФ составит 18 939 руб., для трудоспособного гражданина — 20 644 руб., для детей — 18 371 руб.

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) — это ключевой показатель для назначения федеральной или региональной социальной доплаты. Она устанавливается неработающим пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения не дотягивает до величины ПМП, установленной в их регионе проживания. Доплата как раз и доводит общий доход пенсионера до этой планки.

При расчете общего материального обеспечения учитываются все денежные выплаты: пенсия (включая срочную пенсионную выплату), дополнительное материальное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и иные меры социальной поддержки в денежном выражении. Не учитываются лишь льготы в натуральной форме, за исключением денежных компенсаций за телефон, жильё, коммунальные услуги и проезд.

Например, если пенсионер на Чукотке получает всего 20 тыс. руб. из всех возможных источников, а прожиточный минимум в регионе 42 511 руб., то размер социальной доплаты для него составит 22 511 руб. Эта система призвана гарантировать минимальный доход для неработающих пенсионеров по всей стране.

