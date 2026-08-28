Праздник испорчен: какой будет погода 1 сентября в Москве и Подмосковье

Конец августа принес в Москву и область потепление, настоящая жара ждет жителей столичного региона 1 сентября. Однако День знаний не обойдется без капризов природы. Какой будет погода на торжественных линейках, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В последние выходные августа в Московской области установится дневная температура +16…22 градуса, по ночам столбик термометра достигнет максимального значения — +14 градусов. Суббота, 29 августа, пройдет без дождей, а уже в воскресенье в регионе выпадет 0-2 мм осадков.

Лето завершится жарой и дождями. В ночь на 31 августа температура составит +10…15 градусов, днем достигнет +25. Несмотря на небольшие дожди и переменную облачность, ветер ожидается слабый, предупредил Ильин.

«Ночь 1 сентября пройдет без осадков, ожидается +12…17 градусов. Днем возможен небольшой дождь, температура составит +22…27 градусов. Ветер слабый», — сообщил синоптик.

Чтобы не переживать из-за наступающей осени с дождями и слякотью, жители Подмосковья могут продлить лето, отправившись на море в бархатный сезон. Как отмечают эксперты в сфере туризма, в сентября-октябре цены на многих популярных курортных направлениях становятся ниже, а погода остается приятной для купания.