Осенний сюрприз в Подмосковье: в Истре среди желтеющей травы расцвели одуванчики

Для Подмосковья цветение одуванчиков в разгар осени — картина нетипичная, однако из ряда вон выходящей ее не назовешь. Такую оценку дала биолог Анастасия Короткова, отвечая на вопрос о необычном явлении, замеченном в Истре, сообщил REGIONS.

По словам эксперта, подобные «осенние сюрпризы» в последние годы наблюдаются все чаще. Связано это с общими климатическими сдвигами и эффектом городского тепла: в населенных пунктах температура обычно на пару градусов выше, чем в чистом поле.

«Одуванчики — растения-оппортунисты, настоящие хитрецы. Если осень выдается теплой, влажной и без резких ночных заморозков, они могут воспринять это как ложный сигнал к пробуждению и повторному цветению. Грубо говоря, природа просто немного запуталась в календаре из-за достаточно мягкого сентября. Для растения важны температура почвы и воздуха, а не цифры», — говорит эксперт.

Поводом для комментария специалиста стало сообщение, поступившее в редакцию REGIONS. Фотографию ярко-желтых цветов прислала жительница Истры Варвара М. Девушка вышла во двор своего участка и с удивлением обнаружила одуванчики, пробивающиеся сквозь уже начавшую желтеть траву и хвойный опад.

«Я думала, это чья-то шутка или я просто забыла, какой сейчас месяц. Вышла полить грядки, а там настоящий кусочек мая. Даже не стала срывать, пусть радуют глаз», — смеется Варвара.

Тем временем календарь напоминает о приближении холодов, и жители региона мысленно готовятся к зиме, доставая теплые свитера. Но природа, судя по всему, решила иначе: на газонах и дачных участках вовсю цветут солнечные цветы, словно на дворе стоит май.

Ранее сообщалось, что жители Осинников делятся кадрами повторного цветения сирени.