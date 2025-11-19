Цветные окна по подмосковной технологии будут изготавливать в Китае

Сотрудники фрязинского предприятия по производству ПВХ-окон приняли участие в международной выставке BAU CHINA, которая прошла в Шанхае. На мероприятии китайские производители окон обратили внимание на уникальную фрязинскую технологию, сообщил REGIONS.

По информации издания, технологию разработали на заводе во Фрязине в 2025 году. Инновационное решение позволяет производить оконные профили любого цвета, которые отличаются высокой устойчивостью к царапинам, загрязнениям и выцветанию. Руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Никита Петюшин пояснил, что добиться поставленной цели специалисты смогли при помощи применения метода коэкструзии. Оконный профиль окрашивается за счет того, что несколько материалов одновременно проходят через формирующую матрицу.

«Наши партнеры заинтересовались нашей технологией, чтобы применить ее в Китае. Это показывает, насколько важный шаг мы сделали в плане инноваций в мире цветных окон для нашего российского рынка», — отметил Никита Петюшин.

По данным издания, участие фрязинцев в мероприятии позволило им также перенять опыт квалифицированных специалистов. Выставка завоевала среди специалистов звание крупнейшего в Азии мероприятия в области архитектуры и строительных технологий.

Одно из ключевых промышленных предприятий Фрязина — оконный завод, который с 2019 года кардинально модернизировал свои мощности. Общий объем инвестиций в создание инновационного производства превысил 2 млрд рублей, что позволило вывести предприятие на качественно новый технологический уровень.

В России окна производят различные компании, в числе которых Proplex, Montblanc, Окна (бренд), Melke и другие.

Ранее сообщалось, что препарат на основе экстракта жира личинок мухи создали для защиты винограда в Подмосковье.