Туристам объяснили, как отдыхать в заповедниках и заказниках Удмуртии

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии проинформировала об утверждении правил туризма в заповедниках и заказниках, сообщил udm-info.ru.

Согласно правилам региона, туристам сначала необходимо получить разрешение от дирекции ООПТ. Важно сообщить количество экскурсантов, сроки и туристский маршрут. Передвигаться на автомобиле по территории заповедников можно, но исключительно по специально предназначенным дорогам.

В заповедниках и заказниках запрещено рубить ветки, оставлять мусор, тревожить зверей, устранять кустарники и вешать ленточки на ветви деревьев. Это основные правила. Каждому туристу дополнительно сообщат о других ограничительных мерах во время отдыха.

В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» собрана информация, что известно о произошедшем с путешественниками из России в африканской стране. Напомним, туристов заключили в тюрьму Mornaguia в Тунисе.