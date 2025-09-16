Творческого долголетия пожелал президент РФ Евгению Петросяну в честь 80-летия

В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что артист на протяжении многих лет преданно относится к выбранной профессиональной деятельности. Президент высказал мнение, что многочисленные поклонники юмориста проживают не только в России, но и во многих других странах. Зрители ценят мастерство и неподражаемый юмор, обаяние и талант импровизатора. Президент пожелал артисту творческого долголетия, здоровья и вдохновения.

По информации СМИ, артист для проведения юбилейных дней выбрал тверскую глубинку — Торопецкий округ. Подтверждением этому стали фотографии, опубликованные на официальной странице загородного отеля-усадьбы «Времена года», расположенного в этом районе. Легенда отечественной эстрады планирует провести в загородном комплексе примерно неделю. На опубликованном фотокадре артист запечатлен в кругу своих детей – дочери Матильды и сына Вагана, что указывает на семейный характер этого визита.

