Творческого долголетия пожелал президент РФ Евгению Петросяну в честь 80-летия

Кремль: Путин поздравил юбиляра Петросяна с 80-летием официальной телеграммой
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр с юбилеем. Телеграмма с пожеланиями опубликована на официальном сайте президента.
В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что артист на протяжении многих лет преданно относится к выбранной профессиональной деятельности. Президент высказал мнение, что многочисленные поклонники юмориста проживают не только в России, но и во многих других странах. Зрители ценят мастерство и неподражаемый юмор, обаяние и талант импровизатора. Президент пожелал артисту творческого долголетия, здоровья и вдохновения.
По информации СМИ, артист для проведения юбилейных дней выбрал тверскую глубинку — Торопецкий округ. Подтверждением этому стали фотографии, опубликованные на официальной странице загородного отеля-усадьбы «Времена года», расположенного в этом районе. Легенда отечественной эстрады планирует провести в загородном комплексе примерно неделю. На опубликованном фотокадре артист запечатлен в кругу своих детей – дочери Матильды и сына Вагана, что указывает на семейный характер этого визита.
