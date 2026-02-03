«Ты тупая»: жительница Кузбасса рассказала об оскорбительном приеме у онколога

Жительница Анжеро-Судженска опубликовала в соцсетях пост с жалобой на местного врача-онколога, который, по ее словам, грубо обращается с пациентами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Женщина написала, что во время визита к врачу сообщила ему о недопустимости подобного обращения. Она предупредила врача-онколога, что проинформирует региональное Министерство здравоохранения об инциденте. По ее словам, сотрудник больницы никак не реагирует на подобные предупреждения из-за возможного дефицита кадров.

«Жалуйся куда хочешь, мне наплевать, даже пальчиком не погрозят, так как врачей нет», — пишет автор.

По словам жительницы Кузбасса, ее папе стало плохо после приема у врача-онколога. Тогда женщина решила поговорить с медиком, выяснить, что именно произошло, что требуется от ее отца. По словам россиянки, онколог в грубой форме отказался беседовать с ней и назвал ее тупой.

«Он (врач. — Прим. ред.) выгнал меня из кабинета, сказав: "Пошла вон отсюда"», — написала жительница Кузбасса.

Происшествия последних недель в регионе наглядно продемонстрировали острую необходимость в глубоком анализе и безотлагательных действиях по отношению к текущему состоянию системы охраны здоровья, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Кузбасском медицинском колледже начали проверку после появления в соцсетях видео с молодыми медиками, которые смеялись и издевались над беспомощным пациентом.