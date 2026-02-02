Аморальный поступок: будущие врачи оказались в центре расследования из-за закрытого чата в мессенджере

Администрация Кузбасского медицинского колледжа проинформировала, что информация из соцсетей о поведении студентов будет проверена, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В Сети рассказано о случаях, когда будущие медики фотографировали голых пациентов и в ироничной форме обсуждали их диагнозы в закрытом телеграм-канале.

Автор поста проинформировал, что студенты обсуждают поведение пациентов, особенности их внешнего вида. Будущие медики якобы глумятся, позволяют себе ироничные комментарии. Специалисты также смеются над диагнозами.

Автор предоставил фото. По его словам, на одном из них есть студентка, которая подписана на закрытый чат. Кроме того, есть кадры обессиленных пациентов, которые, по словам автора, также были опубликованы в закрытом телеграм-канале и стали поводом для насмешек.

«Молодые люди фотографируют и снимают на видео голых пациентов, после чего публикуют в своих закрытых телеграм-каналах», — говорится в жалобе.

В Кузбасском медицинском колледже проинформировали, что разберутся в ситуации. Если данная информация подтвердится, то подобное поведение — аморальный поступок, который не допустим для будущего врача. В учебном заведении началась проверка.

«В настоящее время Кузбасский медицинский колледж проводит проверку для установления причастности студентов колледжа к данному инциденту», — заявили представители учреждения.

