У местного жителя Соликамска злоумышленники разобрали забор, чтобы построить беседку

Местный житель Соликамска обратился в полицию, потому что неизвестные лица разобрали его забор и соорудили недалеко от места кражи беседку, сообщает properm.ru .

Мужчина вел строительные работы на участке. Он приобрел пиломатериалы, из которых сделал забор. Местный житель покинул на время дом, а когда вернулся, обнаружил, что около 20 метров забора пропало.

Мужчина самостоятельно отправился на поиски своего забора. Он нашел беседку, которой ранее на этом месте не было. Было очевидно, что беседку построили из материалов, которые принадлежали ему.

Опрос соседей не помог выйти на злоумышленников. Потерпевший обратился в полицию. Выяснилось, что 20-летний житель и его несовершеннолетний приятель возвращались с речки. Увидели материалы. Решили привести их для своего знакомого, который давно мечтал о беседке. Дождались, пока стемнеет, перевезли материалы на велосипедах и построили зону отдыха.

Теперь совершеннолетний гражданин предстанет перед судом. Он и его приятель, не достигший 18 лет, обязаны возместить деньги. Беседку разобрали, а материалы вернули владельцу.

Ранее стало известно, что в Ногинске задержали местного жителя, который расстрелял своего знакомого в автомобиле на парковке возле торгового центра.