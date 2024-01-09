Задержан мужчина, расстрелявший своего знакомого в машине у ТЦ в Ногинске

В Ногинске задержали 27-летнего местного жителя, который расстрелял своего знакомого в автомобиле на парковке возле торгового центра. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, все случилось накануне. Незадолго до трагедии между мужчинами произошла ссора. Один из них решил уехать, однако двое других догнали оппонента и выстрелили в него, ранив в поясницу и ногу.

По словам очевидцев, всего прозвучало около четырех выстрелов. Пострадавший сумел сам добраться до больницы, но врачи не смогли спасти его.

Известно, что задержанный ранее был судим за мошенничество и кражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье арестовал 72-летнего местного жителя, который обвиняется в похищении и убийстве пенсионерки.