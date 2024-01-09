Задержан мужчина, расстрелявший своего знакомого в машине у ТЦ в Ногинске
SHOT: задержан подозреваемый в убийстве мужчины в машине у ТЦ в Ногинске
Фото: [SHOT]
В Ногинске задержали 27-летнего местного жителя, который расстрелял своего знакомого в автомобиле на парковке возле торгового центра. Об этом сообщил SHOT.
По информации издания, все случилось накануне. Незадолго до трагедии между мужчинами произошла ссора. Один из них решил уехать, однако двое других догнали оппонента и выстрелили в него, ранив в поясницу и ногу.
По словам очевидцев, всего прозвучало около четырех выстрелов. Пострадавший сумел сам добраться до больницы, но врачи не смогли спасти его.
Известно, что задержанный ранее был судим за мошенничество и кражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье арестовал 72-летнего местного жителя, который обвиняется в похищении и убийстве пенсионерки.