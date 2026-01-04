Уборка по цене месячной аренды квартиры: клинеры брали с жителей Подмосковья в 6 раз дороже обычного

Стоимость услуг по уборке помещений в Москве и Подмосковье в период новогодних праздников возросла в несколько раз, сообщил «Постньюс» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

«Клининговые услуги в Москве и области подорожали минимум в 6 раз за новогодние праздники — ценник на чистоту доходил до стоимости месячной аренды однушки», — сообщил телеграм-канал.

По данным канала Mash, востребованность клининга 1-3 января была настолько высока, что цена за приведение в порядок однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м доходила до 30 тыс. руб., что сопоставимо с ежемесячной арендной платой за аналогичное жилье.

Основными причинами ажиотажа стали желание части жителей избавиться от последствий шумных торжеств, а также распространенное суеверие, запрещающее наводить порядок в последние дни уходящего года. Поскольку большинство частных уборщиков в эти дни отдыхали, оставшиеся на рынке компании воспользовались ситуацией и значительно повысили тарифы.

Наиболее дорогой услугой стала уборка загородных коттеджей, где проходили массовые празднования: счет за работу мог достигать 70 тыс. руб.

По мнению экспертов, с 4 января стоимость услуг должна снизиться примерно вдвое.

