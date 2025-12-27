Российская тревел-блогерша поделилась необычными наблюдениями об американских отелях

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по Соединенным Штатам, поделилась в своем личном блоге на платформе «Дзен» неожиданными наблюдениями о местной гостиничной культуре. Одним из самых ярких впечатлений для нее стало отношение к бездомным в лобби отелей.

Блогерша отметила, что во многих отелях в вестибюле установлены большие кофейные автоматы, из которых любой желающий может совершенно бесплатно налить себе горячий напиток. Часто этой возможностью пользуются не только постояльцы.

«Рядом с тобой спокойно, как к себе домой, заходят… бомжи. Реальные. С рюкзачками, в куртках, иногда с тележками. Заходят, наливают себе кофе, садятся, греются. Кто-то идёт в туалет», — с удивлением пишет Ершова.

По ее словам, самое поразительное в этой ситуации — полное отсутствие реакции со стороны персонала: «И — внимание — их никто не выгоняет. Вообще. Ни охранник, ни администратор, ни тетка с ресепшена с лицом „вы что тут делаете“». Путешественница поясняет, что в США такая практика является нормой, и один стакан кофе не считается существенной потерей для бизнеса.

При этом сами отели, как отмечает Ершова, выглядят довольно скромно, но содержатся в чистоте и порядке: «Не дворцы, но и не общага. Все чисто, аккуратно, без золотых унитазов». Особенно ее впечатлила доступность и простота мотелей, расположенных прямо у трасс.

Блогерша призналась, что именно этот бесплатный утренний кофе и атмосфера открытости запоминаются ей больше, чем интерьеры номеров. Она считает, что такой подход показывает принципиально иное отношение к человеку — не как к потенциальному нарушителю, а как к гостю, который имеет право на маленькую человеческую слабость вроде чашки кофе.

Ранее сообщалось, что россиянка назвала полет в Ирак самым странным за 20 лет путешествий.